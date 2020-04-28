بالتزامن مع مظاهرات لبنان.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الدولة

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد، بعد تشخيص حالات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية، انها سجلت سبعة إصابات بفيروس كورونا 24 ساعة الماضية، ليرفع عدد الإصابات إلى 717، مؤكدةً أنها لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وجاءت تسجيل إصابات كورونا الجديدة، بالتزامن مع عودة التظاهرات في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة في الدولة، في حين دارت اشتباكات بين المتظاهرين والجيش في ساحة طرابلس، أسفرت عن مقتل مواطن وعشرات الإصابات.

وفرضت السلطات اللبنانية مارس الماضي، حالة الطوارئ القصوى في كافة انحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، ارتفاع وفيات فيروس كورونا حول العالم إلى 212.337 شخص، وإصابة ثلاثة ملايين، معظمهم من الولايات المتحدة واسبانيا والصين وألمانيا وإيطاليا.