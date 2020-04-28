موعد برنامج قلبي اطمأن الحلقة الخامسة 5 والقنوات الناقلة

يبحث الجمهور عن موعد برنامج قلبي اطمأن ، وبدأت التساؤلات حول برنامج قلبي اطمأن، بالإضافة عن التساؤلات الكثيرة حول غيث مقدم البرنامج، والذي لا يعرف عنه أحد أي معلومات.

ولا يعرف عن مقدم قلبي اطمأن غيث سوا أنه شخص رائع طيب القلب، يقوم بمساعدة الناس من وراء قناع، بحيث لا يستطيع أحد التعرف عليه، والهدف الحقيقي خلف هذا البرنامج هو مساعدة المحتاجين، دون النظر إلي من يقدم المساعدة.

موعد برنامج قلبي اطمأن ، وبدأت التساؤلات حول برنامج قلبي اطمأن، بالإضافة عن التساؤلات الكثيرة حول غيث مقدم البرنامج، والذي لا يعرف عنه أحد أي معلومات، عدا أنه شخص رائع طيب القلب، يقوم بمساعدة الناس من وراء قناع، بحيث لا يستطيع أحد التعرف عليه، والهدف الحقيقي خلف هذا البرنامج هو مساعدة المحتاجين، دون النظر إلي من يقدم المساعدة.

فكرة برنامج قلبي اطمان

بدأ عرض برنامج قلبي اطمأن علي قنوات القمر الصناعي النايل سات، وعرب سات في يوم 5/13 لسنة 2018، حيث لاقى إعجاب شديد ونسبة مشاهدة كبيرة، كما يقوم فيه غيث بطرق أبواب المحتاجين في أنحاء العالم، ويقوم يد المساعدة لهذه الأسر الفقيرة والمحتاجة، قام غيث بزيارة العديد من دول العالم العربي من أجل تقديم العون، ومن هذه الدول التي زارها (مصر، السودان، أوغندا، الاردن، العراق)، والعديد من الدول الأخرى، بدأت فكرة البرنامج بالسفر حول العالم العربي، لمدة ثلاثة أشهر، من أجل تحقيق الهدف السامي في مساعدة الفقراء، وإيصال الفكرة إلى العالم ككل.

موعد عرض برنامج قلبي اطمأن:

يتم بث برنامج قلبي اطمأن للمقدم غيث، من أجل تقديم المساعدة ويد العون لكل محتاج في جميع أنحاء العالم العربي على قناة أبو ظبي الفضائية، في الساعة الرابعة والربع، بتوقيت مدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت كلا من الإمارات وتونس والجزائر.