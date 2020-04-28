وفاة صحفي مصري بفيروس كورونا وإصابة ثلاثة من أطفاله

توفي صفحي مصري اليوم الثلاثاء، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مستشفى حميات إمبابة.

وأعلنت نقابة الصحفيين في مصر وفاة أول صحفي بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى حميات إمبابة بعد محاولات كبيرة لمساعدته في الشفاء من المرض.

قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي الرعاية الاجتماعية والصحية أيمن عبد المجيد، إن "الزميل الراحل، شعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتم التواصل من خلال رئيس لجنة الرعاية ونقيب الصحفيين ضياء رشوان مع غرفة مجلس الوزراء، وتم احتجازه بمستشفى حميات إمبابة".

وأضاف عبد المجيد: "خلال فترة الاحتجاز بمستشفى حميات إمبابة، أجريت له ثلاث مسحات، الأولى والثانية، لم تظهر إذا كانت سلبية أو إيجابية، والمسحة الثالثة أظهرت إيجابية الإصابة، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة حيث وضع على جهاز تنفس".

وتابع عبد المجيد: "خلال الأسبوع الماضي قمت بالتواصل مع الجهات الرسمية، لإجراء مسحات لأسرته، وشقيقه عباس المخالط له في التنقلات، وللأسف أظهرت المسحات إصابة ثلاثة من أطفاله الأربعة".

وشدد على أن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، تتواصل بشكل لحظي، لمتابعة حالة الأبناء، ودعم أسرته".

يشار إلى أن الصحفي الراحل هو الحالة الإيجابية الوحيدة التي ظهرت بين الصحفيين، وستعلن اللجنة بيانها الثالث بشأن ما تم مع حالات الاشتباه الأخرى.