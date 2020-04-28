هذه فوائد الفلفل الحار لجسم الانسان

أكد علماء، أن الفلفل الحار له العديد من الفوائد الغذائية لجسم الانسان؛ لأنه يحتوي على كميات عالية من الفيتامينات ومواد ضد الأكسدة.

وقال العلماء خلال دراسة بحثية :إن الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسيسين، وهي مادة كيميائية تتميز بخواص مضادة للبدانة وللأكسدة والالتهابات وخصائص مقاومة للسرطان".

وأضاف أن الفلفل يحتوي على كميات عالية من الفيتامين "سي" C، ومركب الـبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين"أ" A حسب الحاجة.

وأوضح العلماء، إلى أن الفلفل الحار يوفر مجموعة من الفيتامين "بي" B، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وهم عناصر مفيدة وهامة لصحة الانسان، بحسب مجلة إيفيلي" الألمانية.

وأشار الدراسة، إلى أن الفلفل الحار يمنح الجسم البرودة خلال فصل الصيف، بسبب احتوائه على مادة "كابسيسين" المسؤولة عن مذاقه، التي تتسبب في سخونة الجسم من خلال إفراز العرق تقوم هذه المادة بتبريد الجسم.

كما ان للفلفل الحار فوائد علاجية كثيرة أهمها:

التخفيف من آلام الجسم ومن الإلتهابات.

تحسين عملية الهضم.

المساعدة على حرق الدهون.

تعزيز الدورة الدموية.

تقوية العظام.

خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

الوقاية من سرطان البورستات.

ولفت العلماء، إلى أصابع الفلفل الحار تصل صلاحيتها داخل الثلاجة لمدة أسبوع، كما يمكن تجفيفها، أو تخليلها.