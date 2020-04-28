الملايين سيفقدون وظائفهم بسبب فيروس كورونا

توقع تقرير للأمم المتحدة مستوىً غير مسبوق للبطالة والفقر في العالم، على خلفية تفشي وباء كورونا (كوفيد – 19).

ورجح تقرير الأمم المتحدة لشهر أبريل، أن يفقد في الربع الثاني من العام الجاري 195 مليون شخص في أرجاء العالم وظائفهم بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وتوقع الخبراء الأمميون أن "تغرق أزمة كوفيد -19، الاقتصاد العالمي في ركود بمستويات تاريخية من البطالة والفقر".

وبحسب التقرير فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمزارعين، والمواطنين العاملين لحسابهم الخاص، واللاجئين والمهاجرين، هي الجهات والشرائح، الأكثر تضررا من هذه الأزمة.