رابط الاستعلام عن أكواد امتحانات «تانية ثانوي» 2020 بمصر

يستعد طلاب الصف الثاني الثانوي، لخوض امتحاناتهم الإلكترونية لنهاية العام الدراسي 2020، المقرر انطلاقها الخميس المقبل 30 أبريل، من خلال جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو "محمول" متصل بالإنترنت عن طريق شبكة "واي فاي" أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

يحصل الطلاب على اسم المستخدم وكلمة السر وأكواد المواد الدراسية لآداء الاختبارات في 12 مادة من خلال الدخول على الموقع http:thaneduone.emis.gov.eg.

بعد الحصول علي هذه البيانات، يدخل الطالب على منصة الامتحان بواسطة جهاز التابلت أو الحاسب الآلي الشخصي أو جهاز المحمول على متصفح "جوجل كروم" بكتابة الرابط التالي http:assessment.ekb.eg، ثم يدون اسم المستخدم وكلمة السر في المكان المحدد ويضغط "تسجيل الدخول".

- تظهر بعد ذلك خانة "رمز الجلسة"، حيث يكتب الطالب كود الاختبار للبدء في الامتحان، ويظهر له اسم المادة التي يؤدى بها الامتحان، فيضغط عليها ثم على كلمة بدأ.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والفني، على "جروب ادعم طارق شوقي" عبر "الواتساب"، بشأن شكاوى الطلاب من عدم إمكانية الحصول على الكود بسبب عدم تحميل الموقع معهم،: "طالما الطالب امتحن التيرم الأول يبقى البيانات موجودة".

ووجهت وزارة التربية والتعليم، الطلاب بضرورة المراجعة الدقيقة للبيانات المؤثرة في الاختبارات، وهي (الشعبة - اللغة الأولى واللغة الثانية)، مشددة على ضرورة تسجيل وسيلة التواصل "تليفون ولي الأمر - الطالب - العنوان - محافظة العنوان".