دعاء اليوم السادس من رمضان 1441 هجريًا، ودعاء اليوم الخامس والتراويح

وضعنا لكم دعاء اليوم السادس من رمضان 1441 هـ، وهو ضمن مجموعة من الأدعية الرمضانية التي يدعو بها المسلمين والمسلمات قبل الإفطار، كما وضعنا لكم دعاء صلاة التراويح ودعاء اليوم الخامس من رمضان، في أسفل المقال.

ولا يزال موقع "فلسطين اليوم الاخباري" يقدم لكم أدعية رمضانية، بما فيها اليوم السادس من رمضان 1441.

وفي هذا المقال وضعنا بين ايديكم دعاء اليوم السادس من رمضان 1441، حيث يدعي به المسلم قبل صلاة المغرب أي مع اقتراب موعد الإفطار بفترة وجيزة.

وقراءة الدعاء قبل الإفطار من الأمور المستحسنة لدى الصائم، كما ويفضل للصائم الدعاء إلى الله مع آذان الفجر، وتقبل الله صيامكم وصلاتكم.

وفي هذا المقال سنرفق لكم دعاء اليوم السادس في رمضان 1441 هجريًا، ضمن مجموعة من الادعية؛ لكي يتمكن المسلم في اليوم السادس من رمضان من الدعاء به وقت الفجر وقبل الإفطار.

وقبل أن نطرق إلى دعاء اليوم السادس من رمضان 1441، سنرفق للمسلمين والمسلمات في موقعنا دعاء التراويح، حيث يؤدونها في منازلهم، طوال شهر رمضان المبارك 2020.

"اللهم اهدنا في من هاديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضي عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك".



دعاء اليوم الخامس في رمضان 1441هـ :

ومن ضمن الأدعية الرمضانية التي ترفقها للمسلمين والمسلمات، وضعنا دعاء اليوم الخامس من رمضان 2020:

اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبيِّ لَا إلِهََ إلَِّا أنَتَ، خَلَقْتنَيِ وَأنََا عَبدُْكَ، وَأنََا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. رواه البخاري (6306) عن شداد بن أوس وقد وصف النبي هذا الدعاء بأنه سيد الاستغفار.

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. رواه البخاري (834) ومسلم (6869) عن أبي بكر.

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رواه البخاري (6398) ومسلم (6901) عن أبي موسى.

دعاء اليوم السادس من رمضان 1441:

إليكم نص دعاء اليوم السادس من رمضان 1441.

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:

"اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَ أَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَ مَهَاوِيكَ‏، وَ أَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَ أَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ "