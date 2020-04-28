بعد الجدل الذي اثاره.. mbc تدافع عن برنامج "رامز مجنون رسمي"

بعد الانتقادات الحادة التي اثارها برنامج "رامز مجنون رسمي"، تدخلت مجموعة " أم بي سي" تدخلت في قضة برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُبَث على شاشتها، مدافعة عن البرنامج بحصولها على موافقات من جميع الضيوف.

و تعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" لهجوم حاد وعمليات انتقاد كبيرة من قبل الكثيرين، مخلفاً حالة من الجدل والاستياء مع عرض أولى حلقات البرنامج، وسط مطالب بضرورة إيقاف البرنامج.

وأكد مصدر موثوق في المجموعة لوسائل إعلام، أن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

وأشار المصدر إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالمياً ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة.

وأوضح المصدر أن برنامج رامز مجنون رسمي من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها.

وجدّدت المجموعة احترامها وتقديرها لجمهورها في كل مكان، مع التزامها الدائم توفير محتوى ترفيهي عائلي مميّز وفريد، يلبّي أذواق جمهور الملايين، في كافة الظروف والأوقات، خلال رمضان وخارجه.