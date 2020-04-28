وفاة طفل يبلغ من العمر عامين بحادث سير برفح

أعلنت الادارة العامة للمرور وفاة طفل رضيع يبلغ من الهمر عامين بحادث سير، بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية انه تم نقل الطفل الى مشفى الشهيد ابو يوسف النجار حيث اعلنت وفاته فيما شرعت الشرطة بالتحقيق بالحادث وايقاف السائق.
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