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وفاة طفل يبلغ من العمر عامين بحادث سير برفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:23 - 28 ابريل 2020
حادث سير حادث سير
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أعلنت الادارة العامة للمرور وفاة طفل رضيع يبلغ من الهمر عامين بحادث سير، بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية انه تم نقل الطفل الى مشفى الشهيد ابو يوسف النجار حيث اعلنت وفاته فيما شرعت الشرطة بالتحقيق بالحادث وايقاف السائق.

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