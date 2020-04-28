فيديو: طريقة تحضير طبق السمبوسك في رمضان 2020

يعتبر طبق السمبوسك واحداً من أهم الأطباق الشهيرة في عالم المقبلات الغير محدود، وخصوصاً في العالم العربي، وهناك من يقول عليها السمبوسة.
تحضر السمبوسك بالعديد من الطرق، ومن بينها المقلي والمشوي في الفرن، للحصول عليها خفيفة ولا تحتوي على الكثير من الزيت.
وتحضر السمبوسك من العجين بصورة أساسية، وتحشى بعدد لا نهائي من الحشوات، من بينها الجبن والخضروات والدجاج واللحم، وسوف نقدم لكم اليوم طريقتها بالتفصيل.
طريقة تحضير طبق السمبوسك في رمضان 2020
- تتكون عجينة السمبوسك من أربعة أكواب من الدقيق
- ملعقة صغيرة من الملح
- أربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون
- كوب من الماء
حشوة اللحم للسمبوسك
- نصف كيلو من اللحم المفروم
- حبة صغيرة من البصل المفروم
- حبتين من الجزر المبشور
- رشة من الكمون
- رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون
- ربع كوب من الماء الدافئ.
يتم أولاً تحضير عجينة السمبوسك من خلال إضافة كافة المكونات الجافة في وعاء عميق، وإضافة الماء إليها بالتدريج حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة.
تترك عجينة السمبوسك جانباً لترتاح حتى نقوم بتحضير الحشوة، من خلال تشويح اللحم على النار في الزيت، وبعدها إضافة بقية المكونات إليها حتى تنضج تماماً
بعدها يتم حشو العجين باللحم وتشكيلها على هيئة مثلثات
ثم خبزها في فرن ساخن مسبقاً حتى تصبح ذهبية اللون.