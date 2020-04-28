فيديو: طريقة تحضير طبق السمبوسك في رمضان 2020

يعتبر طبق السمبوسك واحداً من أهم الأطباق الشهيرة في عالم المقبلات الغير محدود، وخصوصاً في العالم العربي، وهناك من يقول عليها السمبوسة.

تحضر السمبوسك بالعديد من الطرق، ومن بينها المقلي والمشوي في الفرن، للحصول عليها خفيفة ولا تحتوي على الكثير من الزيت.

وتحضر السمبوسك من العجين بصورة أساسية، وتحشى بعدد لا نهائي من الحشوات، من بينها الجبن والخضروات والدجاج واللحم، وسوف نقدم لكم اليوم طريقتها بالتفصيل.

طريقة تحضير طبق السمبوسك في رمضان 2020

تتكون عجينة السمبوسك من أربعة أكواب من الدقيق

ملعقة صغيرة من الملح

أربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

كوب من الماء

حشوة اللحم للسمبوسك

نصف كيلو من اللحم المفروم

حبة صغيرة من البصل المفروم

حبتين من الجزر المبشور

رشة من الكمون

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

ربع كوب من الماء الدافئ.

يتم أولاً تحضير عجينة السمبوسك من خلال إضافة كافة المكونات الجافة في وعاء عميق، وإضافة الماء إليها بالتدريج حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة.

تترك عجينة السمبوسك جانباً لترتاح حتى نقوم بتحضير الحشوة، من خلال تشويح اللحم على النار في الزيت، وبعدها إضافة بقية المكونات إليها حتى تنضج تماماً

بعدها يتم حشو العجين باللحم وتشكيلها على هيئة مثلثات

ثم خبزها في فرن ساخن مسبقاً حتى تصبح ذهبية اللون.