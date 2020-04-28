العمادي: تم تسليم الدفعة المالية الأولى لمستفيدي مشروع 'مسكن كريم'

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، سلّمت الدفعة المالية الأولى من منحة دولة قطر لعدد من المستفيدين من مشروع "مسكن كريم" لترميم منازل الفقراء في قطاع غزة.

وأوضح السفير العمادي أنه من المقرر أن تستفيد من منحة ترميم منازل الفقراء والبالغ قيمتها مليون دولار أمريكي، نحو 120 أسرة في محافظات القطاع.

وأشار سعادته إلى أن عملية اختيار الأسر المستفيدة تمت بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، للحالات المصنفة ضمن كشوفات الوزارة على أنها الحالات الأسوأ اقتصاديا والأكثر احتياجا للترميم، والتي تتوفر فيها معايير الاستفادة من المشروع، ومنها ألا يكون للمستفيد أي مصدر دخل ثابت، وأن يكون عدد أفراد الأسرة 7 أفراد فما فوق، مع إعطاء الأولوية للأرامل والأيتام وأصحاب الأمراض المزمنة.

وبيّن السفير العمادي أنه تم تسليم الدفعة المالية الأولى عبر مكاتب البريد بغزة لنحو 60 أسرة من الأسر التي استوفت الإجراءات اللازمة لبدء أعمال الترميم، فيما سيتم الصرف لباقي الأسر خلال الأيام المقبلة.