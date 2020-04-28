يواصل المصلون، البحث عن طريقة أداء صلاة التراويح في البيت في رمضان2020، ودعاء صلاة التراويح الصحيح بعد أن أجبروا على المكوث في المنزل بعد قرار إغلاق المساجد كاجراء احترازي خشية تفشي فيروس كورونا.

ونعرض إليكم طريقة أداء صلاة التراويح في البيت خلال أيام شهر رمضان الكريم 1441-2020 ودعاء صلاة التراويح الصحيح، وهو ما يبحث عليه العديد من الأشخاص من خلال محرك البحث جوجل، بعد دخول شهر رمضان الجمعة في مصر والسعودية والعديد من الدول العربية ويوم السبت في المغرب وبعض الدول الأخرى.

وسنعرض عليكم طريقة وكيفية صلاة التراويح في البيت مع العائلة والأسرة والأحباب والأطفال، لمن يبحث عن طريقة أداء صلاة التراويح في البيت والمنزل بسهولة إن شاء الله خلال أيام الشهر الكريم.

كيفية أداء صلاة التراويح Tarawih في البيت

موعد أداء صلاة التراويح يكون في شهر رمضان يكون بعد أداء فريضة صلاة العشاء، والاستراحة قليلا من الأفضل أن يكون من خلالها الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالي، وبعدها يمكنكم أداء صلاة التراويح في البت حيث من المنتظر هذه السنة أن يتم أداء صلاة التراويح في البيوت بسبب الوضع الحالي في العديد من الدول العربية الإسلامية والعالمية.

ومن خلال أداء صلاة التراويح في البيوت يمكنكم ختم القران الكريم، من خلال الصلاة وقرأه كل يوم وذلك بقرأة جزء كل يوم على حسب الاستطاعة من أجل ختم القران مع ختام شهر رمضان الكريم.

كيفية وطريقة أداء صلاة التراويح Tarawih في البيت

وفيا يلي طريقة أداء صلاة التراويح خلال أيام شهر رمضان الكريم، ويجب أن يكون إمام صلاة التراويح في المنزل هو الأب، أو الابن المميز او الأكبر، وفي الأسفل ستجدون شرح كيفية صلاة التراويح في المنزل من خلال الصورة التالية في الأسفل.

بخصوص الإجابة على سؤال ما هو عدد ركعات صلاة التراويح، حيث تكون زوجيا “ركعتين في كل تسليمة”، ويتم ختامها بركعتي الشفع وركعة الوتر،

يجب عليكم أداء كل ركعتين بطريقة العادية للصلاة والتسليم بعد كل ركعتين.

قراءة الفاتحة وبعض سور وآيات القران الكريم، في الركعتين.

أخذ استراحة بسيطة جدا بين كل ركعتين بعد التسليم، للتسبيح أو الاستغفار أو التهليل.

يمكن أداء ثمانية ركعات في صلاة التراويح او اقل من ذلك أو أكثر من ذلك.

صورة طريقة صلاة التراويح في البيت





دعاء صلاة التراويح في البيت

بعد التعرف على كيفية وطريقة أداء صلاة التراويح في الأعلي سنعرض عليكم الأن دعاء صلاة التراويح في البيت، الذي يكون بعد الإنتهاء من أداء صلاة التراويح في كل يوم من أيام شهر رمضان الكريم إن شاء الله.

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم أعنا ولا تعن علينا و أنصرنا ولا تنصر علينا وأهدنا ويسر الهدى لنا و أنصرنا على من بغى علينا اللهم تقبل توبتنا و أغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وأسلل سخينة قلوبنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم يا فالق الحب والنوى و يا منشئ الأجساد بعد البلاء اللهم رغبنا فيما يبقى وزهدنا فيما يفنى واغفر لنا الآخرة والأولى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

طريقة قراءة القران الكريم في رمضان

في هذه الفقرة سنعرض عليكم طريقة قراءة القران الكريم في شهر رمضان المبارك لن يرغب في قرأة القران في الشهر المبارك.

يجب أن يحرص الشخص على تدبر القرآن الكريم اثناء القراءة وليست القراءة سريعا للحرص على ختم القرآن فقط قراءة.

يجب فهم كل ما يحتويه القرآن الكريم من أوامر ونواهي وتنفيذها لإرضاء الله عزل وجل.

يجب أخذ العبرة من القصص التي يسردها القرآن الكريم بمنتهى الروعة والدقة والتعلم ومعرفة الدروس المستفادة من تلك القصص.

يجب قراءة تفسير القرآن الكريم لفهم القرآن الكريم وتدبر معانيه.

فضل ختم القرأن الكريم في شهر رمضان

في هذه الفقرة سنقدم لكم ثواب وفضل ختم قراءة القرأن الكريم خلال شهر رمضان الكريم.

ختم القرآن الكريم مضاعف ثوابه في خلال شهر رمضان الكريم.

وأجر ختم القرأن الكريم في رمضان أكثر بكثير من الأيام الأخرى من العام.

عند ختام القرآن الكريم يكون لك دعوة مستجابة لذا يلحق بالكثير من المصاحف دعاء ختم القرآن الكريم ويفضل قراءته.

ختم القرآن الكريم يجعل الشخص دوما في عناية الله لأن الله يحب أن يرضي المسلم كما أرضاه المسلم في اتباع الأعمال الصالحة.