يبحث المشاهدون على تردد قناة MBC 1 الجديد 2020 على نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان2020 خاصةً في ظل الحجر الصحي الالزامي الذي جاء متزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وإليكم تردد قناة MBC 1 الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات في الشرق الأوسط وتردد قناة ام بي سي وان في منطقة شمال القارة الإفريقية، حيث معا إقتراب موعد شهر رمضان 2020-1441 يكثر البحث عن ترددات مجموعة قنوات إم بي سي “MBC GROUP المفتوحة”، خصوصا أنها تقوم في تلك الفترة بعرض أحداث المسلسلات والبرامج الجديدة الخاصة بشهر رمضان، وهو نفس الأمر مع تردد قناة MBC 1.

تردد قناة MBC 1 الجديد 2020

قناة إم بي سي 1 هي قناة تلفزيونية مفتوحة تابعة لمجموعة ترددات قنوات MBC “مركز تلفزيون الشرق الأوسط”، وقناة MBC 1 مركزها الرسمي في المملكة العربية السعودية، بدأت البث بتاريخ 18 سبتمبر 1991، وهي قناة مفتوحة بدون إشتراك شهري، تقوم ببث برامجها على مدار أربعة وعشرون ساعة مجانا.

تردد قناة MBC 1 على نايل سات الشرق الأوسط

في هذه الفقرة ستجدون كل تفاصيل ومعلومات إدخل تردد قناة إم بي سي 1 على نايل سات في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة شمال إفريقيا إلى أجهزة الإستقبال الخاصة بكم ومتابعة مسلسلات وبرامج رمضان عبر قنوات MBC 1.

القمر الصناعي: نايل سات في ” منطقة الشرق الأوسط”

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: عمودي، رأسي.

رقم تصحيح الخطـا: 5/6.

تردد قناة MBC 1 في “شمال إفريقيا” على نايل سات

في هذه الفقرة اليكم أحدث معلومات تردد قناة MBC 1 في افريقيا، وذلك في دولة المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

تردد قناة MBC 1 الجديد

• القمر الصناعي: نايل سات

• التردد: 11560، او التردد 11559 او التردد 12284.

• معدل الترميز: 27500.

تجدون من هنا:

مسلسلات رمضان على قناة MBC

في هذه الفقرة سنقدم لكم برامج ومسلسلات رمضان على قناة إم بي سي 1، التي من المنتظر أن تقوم بعرضها خلال أيام الشهر فتابعونا، من بينها مسلسل فرصة ثانية الذي يجمع بين العاطفة والمهنة بقالب درامي مثير، بتواجد العديد من النجوم، من بينهم ياسمين صبري ونخبة من النجوم الأخري، وسيعرض المسلسل على قناة إم بي سي دراما.

مسلسلات رمضان على قناة MBC

يمكنكم التعرف على موعد وتوقيت متابعة واسماء برامج ومسلسلات قنوات ام بي سي خلال شهر رمضان الكريم 2020-1441 من خلال الموقع الرسمي الخاص بمجموعة قنوات ام بي سي، لمن يرغب في التعرف على كل جديد القناة خلال أيام هذ الشهر الكريم، ومن هنا تجدون رابط برامج ام بي سي الان.