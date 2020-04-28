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الاحتلال يخطر بهدم بركسين في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:46 - 28 ابريل 2020
هدم منزل هدم منزل
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أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 28/4/2020 ، بهدم بركسين في بيت لحم، وأمهلت مالكيهما 96 ساعة لتقديم الاعتراضات القانونية على إخطاري الهدم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ومصادر أمنية لــــ"وفا"، بأن الاحتلال أخطر بهدم بركسين في بيت جالا، الأول يعود للمواطن محمد موسى زرينة في منطقة "بير عونة"، والثاني للمواطن عارف حسين عيد في جورة الشمعة؛ بحجة عدم الترخيص.

وقال زرينة , إن الاحتلال هدم له في السابق منزلين، وثلاثة بركسات في المنطقة ذاتها، في اطار تهجيره من أرضه، والاستيلاء عليها، لأطماع استيطانية.

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