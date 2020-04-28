فيديو: برنامج قلبي اطمأن الحلقة 4 الرابعة 2020 كاملة HD

عرض مساء الاثنين برنامج قلبي اطمأن الحلقة 4 الرابعة الموسم الثالث 2020 مع غيث لمساعدة الفقراء في العالم.

ويحظى البرنامج على متابعة عالية جدًا من قبل الملايين من العرب والمسلمين في كل انحاء العالم أجمع.

ويتصدر البرنامج محركات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي في أغلب دول العالم خاصة المملكة العربية السعودية.

البرنامج يتحدث عن قصة الشاب غيث الاماراتي الذي يتفقد فقراء المسلمين ويقدم لهم مساعدات مالية كبيرة جدًا لإنقاذ حياتهم.

وجاء برنامج قلبي اطمأن الحلقة 4 الرابعة الموسم الثالث 2020 مع غيث من الصومال.

حيث قدم غيث مبلغ كبير لامرأة فقيرة تجلس تحت الشجرة تبيع بعض المواد الغذائية حيث تحدثت لغيث عن مشكلة امها المريضة.

حزن غيث على مشكلة المرأة الفقيرة وقدم لها الأموال لعلاج والدتها.

القصة محزنة تابع التفاصيل من خلال مقطع الفيديو كاملًا