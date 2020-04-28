استمع للقرآن الكريم كاملا بصوت المعيقلي

يبحث الملايين من المسلمين في العالم عن القرآن الكريم كاملا بصوت المعيقلي للتقرب إلى الله عز وجل في شهر رمضان 2020

ويزداد البحث على القرآن الكريم منذ بداية شهر رمضان المبارك ويتصدر عمليات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من الأصوات الكبيرة والعملاقة في تلاوة القرآن إلا ان عمليات البحث تزداد لسماع القرآن الكريم كاملا بصوت المعيقلي.

والمعيقلي هو الشيخ ماهر المعيقلي قارئ من قراء السعودية وهو من مواليد سنة 1969.

الكريم كاملا بصوت المعيقلي

وحصل القارئ بعد رحلة طويلة من طلب العلم على شهادة الدكتوراة من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ثم عمل محاضرا بنفس الجامعة.

عين القارئ ماهر المعيقلي إماما بالمسجد النبوي لينتقل بعد ذلك إلى إمامة الحرم المكي سنة 1428 هـ.

استمع للقرآن الكريم كاملًا بصوت ماهير المعيقلي من خلال الرابط التالي اضغط هنا

استمع للقرآن الكريم كاملًا بصوت ماهير المعيقلي من خلال الرابط التالي اضغط هنا