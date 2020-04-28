يبحث الكثير من الناس عن تطبيق أنا مسلم للقرآن الكريم والأذكار والأحاديث النبوية الشريفة خاصة في شهر رمضان المبارك.

وتزداد عمليات البحث حول التطبيق الاسلامي طيلة أيام شهر رمضان المبارك بهدف الذكر وتلاوة القرآن الكريم.

ويهدف الناس من خلال ذلك ادراج التطبيق على هواتفهم المحمولة الذكية أو عبر اجهزة الحاسوب لقراءة القرآن أينما وجدوا.

ونظرًا للأهمية الكبيرة من قبل المسلمين للبحث عن التطبيق فإن موقع فلسطين اليوم سينشر لكم رابط لتحميل تطبيق انا مسلم أسفل المقالة.

ويحتوي التطبيق على الكثير من الأقسام المفيدة منها ما يلي:

(قراءة القرآن الكريم - الأذكار - حصن المسلم - الفقه - الفتاوى 0 تفسير الأحلام - ابنى جنتك).

(اختبر حفظك - صحيح البخاري - التاريخ الهجري - حاسب نفسك - الخطب الصوتية).

وما يتميز به التطبيق هو لاستماع إلى القرآن لكريم كاملًا بأكثر من 83 قارئ وكذلك الاستماع إلى العديد من الشيوخ مع تفسير القرآن للشيخ الشعراوي.

رابط تحميل تطبيق أنا مسلم للقرآن الكريم

تطبيق أنا مسلم تطبيق شامل لكل ما يحتاجه المسلم مقسم ومبسط لسهولة التعامل وينقسم إلى:

1- القرآن الكريم قراءة واستماع ل 83 قارئ

2- تفسير القرآن الكريم بثلاثة تفاسير التفسير الميسر وتفسير السعدى وتفسير

3- معانى كلمات القرآن الكريم

4- إعراب القرآن الكريم بالكامل

5- اختبر حفظك للقرآن الكريم

6- فتاوى العلامة بن باز وفتاوى المرأة

7- أذكار الصباح والمساء وحصن المسلم

8- خطب صوتية

9- السبحة الإلكترونية

10- المسابقة الإسلامية

11- ابنى جنتك

12- علمني

13- تفسير الأحلام

14- الفقه

15- حاسب نفسك

16- الطب النبوي

17- احسب زكاتك

18- التقويم الهجري

19- صحيح البخاري كاملا

كما يحتوي على قسم خاص بالمكتبة الاسلامية التي تتكون من:

معلومات عن الله عز وجل

الملائكة

معجزات القرآن الكريم

قصص الأنبياء

قصص الصحابة

قصص الصحابيات

قصص التابعين

قصص وعبر

شمائل الرسول

غزوات الرسول

وصايا الرسول

خلفاء وأمراء وقادة

علامات الساعة الكبرى

باب المعرفة

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