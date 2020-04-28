كيم لا يظهر.. فهل توفي فعلاً..؟

تحاول كوريا الشمالية أن صحة رئيسها كريم جونغ أون على مايرام فتنشر وسائل إعلامها الرسمية رسائل متتالية دون أن يظهر بشكل مرئي.

وقد كيم شكره للأشخاص الذين يعملون في عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع منطقة وونسان-كالما السياحية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية.

لكن الخبر لم يتضمن ظهورا مرئيا جديدا لزعيم الدولة الشيوعية المنعزلة.

ورأت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية،ا لثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي ربما يقيم حاليا في في مدينة وونسان الساحلية الشرقية بإقليم كانغ وون.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لكيم بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمال وفاته. واختفى الزعيم الكوري الشمالي عن الأنظار منذ أكثر 17 يوما على التوالي.

وكان من المقرر استكمال مشروع وونسان-كالما بمناسبة عيد ميلاد مؤسس الدولة الشيوعية، كيم إيل-سونغ، الموافق يوم 15 أبريل بعد تأجيله مرتين.

بيد أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تنشر تقارير إخبارية بشأن الحدث، مما أثار تكهنات بوجود مشكلات.

والاثنين، نشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية رسالة بعث بها الزعيم كيم إلى رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بمناسبة يوم الحرية في بلاده، والذي يصادف نهاية الفصل العنصري.