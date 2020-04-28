رابط تسجيل عمال قطاع غزة للاستفادة من مساعدة لـ35 الف عامل..تفاصيل

أكد رامي مهداوي المتحدث باسم وزارة العمل في الضفة اليوم الثلاثاء 27/4/2020 ان وزارة العمل ستقدم مساعدة مالية لـ 35 ألف عامل ممن تضرروا جراء جائحة كورونا في غزة والضفة والمحتلة .

وقال مهداوي ان التسجيل للعمال المتضررين في الضفة المحتلة عبر موقع الوزارة سينتهي يوم الـ30 من ابريل اي يوم الخميس القادم ، في حين ينتهي تسجيل العمل في قطاع غزة يوم الجمعة المواقع الاول من مايو .

وبشأن التسجيل ، اوضح ان التسجيل لجميع العمال في غزة والضفة ، وسيتم الاختيار وفقا لمعايير محددة تضعها وزارة العمل .

يبحث الآلاف من الفلسطينيين عن رابط وزارة العمل لتسجيل المتضررين من فيروس كورونا في فلسطين للاستفادة من الدعم والمساعدات التي تقدم للحكومة الفلسطينية.

وكانت وزارة العمل في الحكومة الفلسطينية برام الله أعلنت أمس الاثنين بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن بدء التسجيل للمتضررين من فيروس كورونا.

واوضحت أن التسجيل الإلكتروني لعمال قطاع غزّة المتضررين يأتي بهدف الاستفادة من برنامج "دعم ومساعدة العمال المتضررين من حالة الطوارئ".

ويقوم التسجيل بشكل مباشر عن طريق اجهزة الهاتف المحمولة أو عن طريق الحاسوب وذلك عن طريق الرابط التالي

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وشددت الوزارة على جميع العمال المتضررين عدم التوجه إلى مكاتب الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وأشارت إلى ان التسجيل سيبدأ من يوم الاثنين 27-4-2020 حتى الجمعة 1-5-2020.

وأوضحت الوزارة على ضرورة مراعاة دقة المعلومات الواردة في الاستمارة خلال التسجيل الالكتروني.

فيروس كورونا في فلسطين

وكانت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أعلنت فرض حالة الطوارئ في جميع فلسطين خشية من تفشي فيروس كورونا القاتل.

ويأتي قرار عباس ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية خشية من تفشي الفيروس في كافة مناطق فلسطين.

وسجلت وزارة الصحة في فلسطين اصابة 342 مواطنًا مصابًا بفيروس كورونا القاتل فيما سجلت حالتي وفاة منذ وصول الفيروس إلى الضفة المحتلة.

ونتيجة حالة الطوارئ في فلسطين فقد تضررت كافة قطاعات العمل بسبب اغلاق محلاتهم التجارية والفنادق والمدارس وغيرها الكثير.

هذا الامر دفع وزارة العمل للبحث عن حلول منطقية لتخفيف الأزمة التي يعاني منها المواطنين الفلسطينيين.

ومن بين الحلول التي وجدتها وزارة العمل هو توزيع المساعدات التي تصل إلى فلسطين من الدول المانحة على العمال المتضررين من فيروس كورونا.