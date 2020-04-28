"إسرائيل" توافق على دخول 80 ألف عامل فلسطيني

ذكرت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 28/4/2020، أن "إسرائيل" وافقت على دخول آلاف العمال الفلسطينيين للعمل في الأراضي المحتلة عام 48، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 مايو المقبل.

وقالت صحيفة كالكالست: أن حكومة الاحتلال وافقة على دخول آلاف العمال الفلسطينيين العاملين في مجالات البناء والزراعة بدخول "إسرائيل" للعمل.

وبينت، أن تصريح الدخول سيكون لمرة واحدة طوال شهر رمضان حيث سيتعين على أصحاب العمل ترتيب سكن للعمال.

وذكرت الصحيفة، أنه تم اتخاذ القرار بعد مناقشة أجراها ما يسمى مكتب الأمن حضرها مسؤولون من جيش الاحتلال والشاباك وهيئة الطوارئ ووزارة المالية ووزارة الصحة وآخرين.

وجاء القرار بعد منع دخول العمال مؤخرا ضمن إجراءات منع تفشي كورونا.