تفاصيل اجراءات وزارة الأوقاف وفتح المساجد في مصر

انتشرت العديد من الاخبار حول قرار وزارة الاوقاف وفتح المساجد في جمهورية مصر العربية في وقت اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ القصوى في البلاد.

وبينت الكثير من المواقع المصرية بأن خبر فتح المساجد عبارة عن اخبار شائعات لا اساس لها من الصحة مطلقًا.

وبسبب ما يُشار عن فتح وزارة الاوقاف للمساجد فإن وزارة الأوقاف توضح بعض النقاط المهمة في مرحلة اغلاق المساجد.

اجراءات وزارة الأوقاف وفتح المساجد في مصر جاءت على النحو التالي:

استخدام قطع المياه الموفرة فى المساجد ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه.

تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش والصيانة بالمساجد.

تجهيز 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد.

تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى.

متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية.

وضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق.

تكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.

وكان مصدر مطلع في وزارة الأوقاف أكد أن الوزير شدد على أن ما طبقته وزارة الأوقاف هو عين ما يطبق في الدول العربية والإسلامية، حفاظا على النفس البشرية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المصدر، أن الوزارة لم تصدر أي قرار يتعلق بإعادة صلاة الجمع والجماعات مرة أخرى بعد تعطيلها بالمساجد مؤقتًا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال: "المسألة مرتبطة بما تقره وزارة الصحة ومدى التحسن في معدل تسجيل الحالات الإيجابية التي تسجلها الدولة".