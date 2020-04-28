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سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 28-4-2020

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 10:03 - 28 ابريل 2020
اسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم اسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم
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يبحث الآلاف من اللبنانيين عن سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 28-4-2020 بهدف شرائه بدلا من عملة الليرة.

ويحظى سعر الذهب على اهتمام الملايين من الناس في العالم خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها الامة بسبب فيروس كورونا.

ومنذ تفشي الفيروس يتجه المستثمرون لشراء الذهب بدلا من شراء العملات خشية من تدهورها وانهيارها كما أصاب الليرة اللبنانية والسورية مقابل الدولار.

سنحاول في موقع فلسطين اليوم عرض مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان.

يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.

 

سعر الذهب في لبنان

متوسط سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 28/4/2020 بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية على النحو التالي:

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 83,428 ليرة   $55.11

سعر الذهب عيار 22  76,476 ليرة   $50.52

اسعار الذهب عيار 21 73,001 ليرة   $48.22

اسعار الذهب عيار 18 62,572 ليرة   $41.33

سعر الذهب عيار 14  48,666 ليرة   $32.15

سعر الذهب عيار 12  41,714 ليرة   $27.55

اسعار أوقية الذهب     2,594,599 ليرة       $1,714

اسعار جنيه الذهب      584,008 ليرة $385.77

اسعار كيلو الذهب      83,427,636 ليرة     $55,109

متوسط سعر الذهب في لبنان في الأيام السابقة في لبنان بعملة الليرة لبنانية :

اليوم - سعر الذهب في لبنان   عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

سعر الذهب في لبنان 25 إبريل 84,220       73,694       63,166       49,129       42,110

سعر الذهب في لبنان 24 إبريل 84,064       73,557       63,049       49,037       42,032

سعر الذهب في لبنان 23 إبريل 84,322       73,783       63,242       49,188       42,161

سعر الذهب في لبنان 22 إبريل 83,516       73,078       62,638       48,718       41,758

سعر الذهب في لبنان 21 إبريل 81,972       71,728       61,480       47,818       40,986

سعر الذهب في لبنان 20 إبريل 82,411       72,111       61,809       48,073       41,205

سعر الذهب في لبنان 19 إبريل 81,747       71,531       61,312       47,686       40,874

سعر الذهب في لبنان 18 إبريل 81,747       71,531       61,312       47,686       40,874

سعر الذهب في لبنان 17 إبريل 81,849       71,619       61,387       47,745       40,924

سعر الذهب في لبنان 16 إبريل 83,723       73,259       62,793       48,839       41,861

 

 

ملاحظة أهم من يبحث عن أسعار الذهب اليوم هم الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين فهو يعتبر ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.

 

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