يبحث الآلاف من اللبنانيين عن سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 28-4-2020 بهدف شرائه بدلا من عملة الليرة.

ويحظى سعر الذهب على اهتمام الملايين من الناس في العالم خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها الامة بسبب فيروس كورونا.

ومنذ تفشي الفيروس يتجه المستثمرون لشراء الذهب بدلا من شراء العملات خشية من تدهورها وانهيارها كما أصاب الليرة اللبنانية والسورية مقابل الدولار.

سنحاول في موقع فلسطين اليوم عرض مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان.

يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.

سعر الذهب في لبنان

متوسط سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 28/4/2020 بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية على النحو التالي:

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 83,428 ليرة $55.11

سعر الذهب عيار 22 76,476 ليرة $50.52

اسعار الذهب عيار 21 73,001 ليرة $48.22

اسعار الذهب عيار 18 62,572 ليرة $41.33

سعر الذهب عيار 14 48,666 ليرة $32.15

سعر الذهب عيار 12 41,714 ليرة $27.55

اسعار أوقية الذهب 2,594,599 ليرة $1,714

اسعار جنيه الذهب 584,008 ليرة $385.77

اسعار كيلو الذهب 83,427,636 ليرة $55,109

متوسط سعر الذهب في لبنان في الأيام السابقة في لبنان بعملة الليرة لبنانية :

اليوم - سعر الذهب في لبنان عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

سعر الذهب في لبنان 25 إبريل 84,220 73,694 63,166 49,129 42,110

سعر الذهب في لبنان 24 إبريل 84,064 73,557 63,049 49,037 42,032

سعر الذهب في لبنان 23 إبريل 84,322 73,783 63,242 49,188 42,161

سعر الذهب في لبنان 22 إبريل 83,516 73,078 62,638 48,718 41,758

سعر الذهب في لبنان 21 إبريل 81,972 71,728 61,480 47,818 40,986

سعر الذهب في لبنان 20 إبريل 82,411 72,111 61,809 48,073 41,205

سعر الذهب في لبنان 19 إبريل 81,747 71,531 61,312 47,686 40,874

سعر الذهب في لبنان 18 إبريل 81,747 71,531 61,312 47,686 40,874

سعر الذهب في لبنان 17 إبريل 81,849 71,619 61,387 47,745 40,924

سعر الذهب في لبنان 16 إبريل 83,723 73,259 62,793 48,839 41,861

ملاحظة أهم من يبحث عن أسعار الذهب اليوم هم الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين فهو يعتبر ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.