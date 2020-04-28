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زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:22 - 28 ابريل 2020
زوارق الاحتلال زوارق الاحتلال
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فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء نيران أسلحتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم" فإن زوارق الاحتلال التي تقف قبالة منطقة السودانية شمال قطاع غزة أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين التي تبعد عن الشاطئ 3 أميال فقط.

ولم توضح المصادر وقوع اصابات في صفوف الصيادين أو الاضرار التي لحقت بـ مراكبهم نتيجة اطلاق النار تجاههم.

يُشار إلى أن زوارق الاحتلال تطلق النيران بشكل مكثف جدًا بشكل يومي ما يؤدي إلى وقوع اصابات أو اعتقالات أو اضرار للمركبة التي تقل الصيادين.

 

 

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