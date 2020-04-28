واشنطن تُبدي استعدادها للاعتراف بضم أجزاء من الضفة لـ"إسرائيل"

أبدت واشنطن في ساعة متأخرة أمس الاثنين استعدادها للاعتراف بمشروع "إسرائيل" القاضي بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة إليها.

ودعت واشنطن في ذات السياق حكومة الاحتلال (حكومة الوحدة الوطنية القادمة) للجلوس على طاولة التفاوض مع الفلسطينيين.

متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قالت: "نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى بسط السيادة وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبر جزءاً من دولة إسرائيل وفقًا لـ (صفقة القرن).

وأضافت "إنّ الاعتراف الأميركي بهذا الضم سيتم في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حدّدتها صفقة ترامب".

ضم أجزاء من الضفة

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في أواخر كانون الثاني من العام الماضي 2019 عن "صفقة القرن" والتي منح فيها "إسرائيل" الضوء الأخضر لضم غور الأردن، التي تشكّل 30% من مساحة الضفة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتم رفض تلك الصفقة بشكل كامل من الفلسطينيين.