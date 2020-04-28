سعر خام برنت يتراجع

تراجعت قيمة العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو 2020 ببورصة لندن فجر اليوم الثلاثاء ، بنسبة .5.15% لتصل إلى 18.96 دولار للبرميل، حسب بيانات التداول

عاود سعر خام "برنت" الانتعاش جزئيا، وارتفع سعره إلى 19.15 دولار للبرميل اعتبارا من الساعة 02:40

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يونيو بنسبة 15.02% وتم تداولها عند مستوى 10.86 دولار للبرميل .

وبدأ انخفاض أسعار النفط منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ تراجعت يوم الاثنين قيمة عقود يونيو لتوريد نفط خام "برنت" إلى أقل من 20 دولارا للبرميل، وانخفضت أصناف خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من .14.5 دولار

وهوت عقود "برنت" خلال تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، أكثر من 30%، حيث بلغ سعر البرميل 17.51 .دولار، وذلك في أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2001

تداول الخام الروسي "يورالس" جرى يوم الجمعة الماضي بسعر أعلى من السعر المرجعي العالمي مزيج ."برنت"، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2019