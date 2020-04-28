رابط منصة أبشر 2020: طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين

يبحث الملايين من الوافدين في المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين برقم الاقامة عبر منصة أبشر 2020 للجوازات السعودية.

وتحظى منصة أبشر بمتابعة عالية جدًا واهتمام كبير من جميع فئات المملكة السعودية نظرًا لأهميتها وما تقدمه من خدمات متعددة للجمهور وللوافدين.

ومن بين الخدمات التي تقدمها منصة أبشر 2020 في المملكة طريق الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين برقم الاقامة.

ووفقًا لإحصائية نشرتها بعض المواقع الاعلامية السعودية فإن عدد الوافدين في المملكة وصل إلى حوالي 12 مليون وافد وذلك من جنسيات متعددة.

وتمنح المملكة السعودية الوافدين الاقامة لمن يرغب في العمل في المملكة سواء كانت اقامة دائمة (طويلة الأجل) أو اقامة محددة (قصيرة الأجل).

ولذلك أنشأت المملكة السعودية منصة أبشر للتسهيل على الوافدين للاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة وطريقة تجديدها والرسوم المستحقة عليهم وجاء ذلك بهدف التسهيل على الوافد وتجنب الوقوع في غرامات مالية لتأخر التجديد.

ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا في المملكة السعودية وشهر رمضان المبارك زادت عمليات البحث على منصة أبشر من قبل الوافدين.

لذلك فإننا في موقع فلسطين اليوم الاخباري سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين والأسعار.

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طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين

أولًا اضغط على موقع أبشر الجوازات السعودية من خلال الرابط التالي absher.sa

ثانيًا قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق

ثالثًا توجه داخل الموقع إلى الاستعلامات الإلكترونية

رابعًا اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

خامسًا أدخل رقم الإقامة

سادسًا أدخل رمز التحقق

وبعد أن تنفذ تلك الخطوات المخمة سيقوم الموقع بعرض كافة البيانات المتعلقة بإقامة المُستعلم عنها مثل:

موعد انتهاء الإقامة

تاريخ التجديد ورسوم التجديد

بالإضافة للغرامات المالية إن وُجدت بسبب التخلف عن تجديد الإقامة في غير موعدها.

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الاستعلام عن وافد من خلال مكتب العمل

وفي ذات السياق طبقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية مبدأ الحكومة الإلكترونية في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم.

لذلك أصبحت جميع الخدمات تنجز عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، لتسهل وتوفر المال والجهد وعناء الانتظار في المكاتب الحكومية على وافديها.

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خطوات للاستعلام عن إقامة وافد عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

أولًا التوجه إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتسجيل بيانات الدخول.

ثانيًا اختر من الخدمات الإلكترونية الاستعلامات واختر الاستعلام عن موظف وافد.

أدخل البيانات المطلوبة من (رقم الجواز - رقم الإقامة - رقم الحدود.

اختر جنسية الوافد وانقر على بحث.

وبعد اتمام تلك الخطوات ستظهر لك بيانات الوافد كاملة من الاسم رباعي والحالة الوظيفية وتقييم المنشآت التي عمل بها.

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غرامة عدم تجديد صلاحية إقامة الوافد

في حال لم يقوم الوافد بتجديد صلاحية الاقامة فإنه يتعرض لغرامات مالية والغرامات تأتي على هذا النحو: