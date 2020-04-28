ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

ارتفع عدد الاصابات والوفيات بـ فيروس كورونا القاتل (كوفيد_19) حول العالم خلال الـ24 ساعة الماضية بشكل ملفت.

ووفقًا لأخر إحصائية نشرها موقع (worldometers) فإن عدد الاصابات تجاوز حاجز الـ 3 مليون اصابة وعدد الحالات التي تم شفائها اقترب من المليون حالة.

وسجل الموقع منذ بداية تفشي الفيروس حتى صباح اليوم الثلاثاء 28-4-2020 اصابة نحو 3,064,902 اصابة، فيما عدد الوفيات وصل إلى 211,611 أما حالات الشفاء من الفيروس القاتل بلغت 922,624.

وحول الدولة التي سجلت أعلى عدد اصابات بفيروس كورونا القاتل فهي الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بإصابة 1،010،507، كما أنها أعلى دولة سجلت عدد وفيات بفيروس كورونا ووصل عدد الوفيات إلى 56803.

بينما الدولة الثانية في عدد الوفيات فهي ايطاليا وبلغ عدد الوفيات فيها 26،977، تليها اسبانيا بـ23،521، ثم فرنسا 23293، وبعدها بريطانيا 21،092 .

اما الدولة الثانية في عدد الاصابات فهي اسبانيا وبلغ عدد الاصابات 229،422، تليها ايطاليا بـ 199،414 ثم فرنسا، 165،842، وبعدها المانيا 158758.