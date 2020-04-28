الطقس اليوم الثلاثاء28/4/2020 : ارتفاع الحرارة انخفاضها غدا

قالت دائرة الارصاد الجوية أن الطقس اليوم الثلاثاء 28/4/2020، غائم جزئياً إلى صاف ومعتدلاً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

وغدا الأربعاء 29/4/2020، يكون الطقس غائم جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل.

والخميس 30/4/2020، يكون الطقس غائم جزئياً إلى صاف ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

والجمعة 31/4/2020، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام . .