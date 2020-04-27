ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

نتنياهو يعبر عن ثقته بموافقة ترامب على خطة الضم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:51 - 27 ابريل 2020
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
جوال
مشاركة

عبر رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، عن ثقته بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة الضم الفعلي لمستوطنات الضفة الغربية خلال الشهرين المقبلين.

وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ، أفيخاي مندلبليت، قد صادق على قرار الحكومة بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.

يذكر أن نتنياهو قد أعلن عقب الاتفاق مع منافسه بيني غانتس الاسبوع الماضي على تشكيل حكومة وحدة ، أن الأول من يوليو/تموز سيتم المناقشة لبسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وضم منطقة غور الأردن تماما.

الأكثر مشاهدة

متعلقات