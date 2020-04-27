نتنياهو يعبر عن ثقته بموافقة ترامب على خطة الضم

عبر رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، عن ثقته بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة الضم الفعلي لمستوطنات الضفة الغربية خلال الشهرين المقبلين.

وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ، أفيخاي مندلبليت، قد صادق على قرار الحكومة بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.

يذكر أن نتنياهو قد أعلن عقب الاتفاق مع منافسه بيني غانتس الاسبوع الماضي على تشكيل حكومة وحدة ، أن الأول من يوليو/تموز سيتم المناقشة لبسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وضم منطقة غور الأردن تماما.