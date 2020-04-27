بريطانيا تحذر من ارتفاع تدهور صحة الأطفال بأعراض تشبه كورونا

كشف أطباء بريطانيون أن عدد الأطفال الذين تتدهور صحتهم بشكل خطير في تزايد مستمر ، بأعراض شبيهة بما يحدث من مضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب الأطباء فإن هذا الارتفاع لوحظ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لدى أطفال من مختلف الأعمار، وتم رصد حالة متقدمة من الالتهاب تستدعي عناية مركزة. بحسب موقع سكاي نيوز عربية.

وجاء التحذير من قبل الأطباء البريطانيين يوم الأحد الماضي، من قبل جمعية العناية المركزة لطب الأطفال البريطانية، في محاولة لاسترعاء الانتباه إلى هذا "التطور المقلق".

وقال المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، ستيفن بويس، إن هذا المرض الذي لوحظ لدى الأطفال ما يزال نادرا جدا، مضيفا أنه من المبكر الحديث عن علاقة بين فيروس كورونا وبين هذه الأعراض.

من ناحيته، قال رئيس الخدمات الطبية في إنجلترا، كريس ويتي، إن وجود رابط بين (كوفيد 19) ومرض الأطفال شأن "وارد بكل تأكيد".