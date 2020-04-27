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وفاة طفل بحادث سير في سلفيت

  • فلسطين اليوم - سلفيت
  • 22:18 - 27 ابريل 2020
اسعاف في المستشفى اسعاف في المستشفى
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توفي طفل، اليوم الاثنين، جراء تعرضه لحادث سير في مدينة سلفيت بالقدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الطفل عبدالرحمن محمد مرعي توفي، إثر اصطدامه بدراجته في عامود كهرباء ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

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