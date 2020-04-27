من هو أفضل لاعب في ليفربول من وجهة نظر المدرب كلوب ؟

سجل مدرب نادي ليفربول الانجليزي يورغن كلوب انجازاً منذ التحاقه بتدريب الريدز، حيث أبرم عدة عقود للاعبين حققوا نجاحاً باهراً أمثال المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ومع العقود التي أبرمها يورغن كلوب مع مجموعة من اللاعبين وحققوا نجاحاً باهراً، اعتبرها كلوب ليست أعظم ما صنع في ليفربول .

وسئل كلوب من قبل برنامج بيور فوتبول بودكاست أن أفضل لاعب في فريقه، لم يكن من خلال صفقة انتقالات بل تم الترويج له من داخل أروقة أكاديمية ليفربول.

وكشف كلوب عن اسم اللاعب بالقول: "إنه ترينت ألكسندر أرنولد .. لم يكن علينا أن نشتريه، لكن مساعدي بيب ليجيندرز أحضره وقال لي إنه يلعب في فريق الشباب في قلب الدفاع، كما يلعب أيضا كظهير أيمن، أو كجناح أيمن، أو أيسر".

وأضاف المدرب الألماني: "بعد أن قدم للنادي كانت هناك ثمة مشكلة واحدة فقط: لم يكن ترينت لائقا بدنيا بما فيه الكفاية، لأنه كان حديث السن، ولكننا رأينا فيه مستقبلا في كرة القدم".

وتابع: "اضطررنا للعمل على مسألة اللياقة البدنية مع أرنولد، لكنه قطع شوطا كبيرا من تلقاء نفسه، وكان من الجيد أن نراه الآن على هذا الشاكلة".

وكان قد أحرز أرنولد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وعلق بالقول: "أفضل لاعب لشهر ديسمبر هو ملك التمريرات الحاسمة، ترينت ألكسندر أرنولد".