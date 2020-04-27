باحثون صينيون يطّورون مطهر فّعال ضد الفيروسات لمدة 90 يومًا

طّور باحثون صينيون، اليوم الاثنين، مطهرًا قادر على توفير الحماية من الفيروسات والبكتيريا لمدة 90 يومًا، بما فيها فيروس كورونا المستجد العالمي.

وأكد الباحثون في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، أنّهم طوروا طبقة مضادة للفيروسات باسم "ماب 1"، مشيرين إلى أن عملية التطوير استغرقت عشر سنوات.

وأوضح الباحثون، أن المطهر الجديد يمكن رشه على الاسطح الصلبة القابلة للملامسة مرارًا من قبل الأشخاص، حيث يضمن عدم نقل العدوى.

وبيّن فريق الباحثين، أن الطبقة تتشكل من ملايين الكبسولات متناهية الصغر بعد رش المادة، مؤكدين أنه المطهر يبقى فعالاً في قتل البكتيريا والفيروسات حتى بعد جفاف الطبقة.

وأشارت الجامعة إلى أنه المطهر الجديد تم تعزيزه "ماب-1" ببوليميرات تغلف وتطلق المطهرات عندما يلامسها البشر، وهي ليست سامة، بل آمنة على البشرة والبيئة.

ولفت جامعة كونغ إلى أن المادة تم الموافقة عليها من قبل الجهات الرسمية فبراير الماضي، لاستخدامها من قبل المواطنين.

واجتاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، دول العالم، حيث أفتك بمواطنيها وشل الحياة في المدن الكبرى، إذ حصد أكثر من 209 ألف شخص، وأصاب ما يزيد عن 3 ملايين، معظمهم في الولايات المتحدة واسبانيا وألمانيا وإيطاليا والصين وايران.