مصر تسجل 20 حالة وفاة و248 إصابة بفيروس كورونا

سجلت مصر اليوم الاثنين، 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و20 حالة وفاة جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 4782 حالة، من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة".

وأضاف مجاهد "جميع الحالات المسجل ايجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا كوفيد-19 ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ1236 متعافيًا.