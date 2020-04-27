تعيين مدير جديد لأمن مطارات العراق بعد أشهر من حادثة اغتيال سليماني

بعد أشهر من عملية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في طريق مطار بغداد بالعراق، عينت وزارة الداخلية العراقية مديرا جديدا لأمن المطارات.

وتم تعيين اللواء علي عبد الرضا مديراً جديداً لأمن المطارات خلفاً للواء حسن راضي، بحسب وثيقة صادرة عن الوزارة بتاريخ 22 أبريل/نيسان الجاري، نشرتها وكالة الأناضول.

هذا ولم يشر البيان عن الدوافع التي تقف خلف تعيين اللواء عبد الرضا مديراً لأمن المطارات، إلا أنه يأتي بعد أشهر من حادثة اغتيال اللواء سليماني والقائد المهندس من قبل الطيران الأمريكي في الثالث من يناير الماضي.

وشكل العراق لجنة للتحقيق في الحادث وسط تقارير صحفية لوسائل إعلام محلية تحدثت عن تواطؤ أمن المطار مع الأمريكيين في حادث الاغتيال. ولم تعلن بغداد رسميا عن نتائج التحقيقات، حتى عصر اليوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2020م.