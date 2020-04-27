الاحتلال ينشر بطاريات مضادة للصواريخ شمال فلسطين المحتلة

ذكرت القناة 13 العبرية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي نصّب العديد من بطاريات المضادة للصواريخ في شمال فلسطين المحتلة، عقب استهداف طائرات الاحتلال الأراضي السورية فجر اليوم.

وقال المراسل العسكري للقناة أور هيلر :" إن الجيش الإسرائيلي نشر منصات باتريوت و قبة حديدية جديدة على حدود شمال فلسطين المحتلة".

وأضاف أن (إسرائيل) ستستغل أزمة كورونا في مهاجمة سوريا بشكل أكبر، وكان آخرها استهداف طائرات الاحتلال هدفًا في سوريا، اسفر عن ارتقاء شهداء.

وأعلنت وكالة ناسا السورية، عن ارتقاء ثلاثة مدنيين وجرح أربعة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال لهدف في ريف دمشق.

وأوضحت ناسا، أن الدفاعات السورية تصّدت للعدوان الإسرائيلي بالصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه الاراضي السورية، مؤكدةً سقوط معظمها.