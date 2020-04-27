دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 2020 ، أمر يهم شريحة كبيرة من المسلمين الذين يسخرون شهر رمضان للعبادة، ويعطلون فيه أعمالهم الخاصة، لما لهذا الشهر من فضائل كبيرة خصها الله سبحانه وتعالى لعباده.

ولأن الأدعية الرمضانية تهم هؤلاء المسلمين، فإننا في موقع " فلسطين اليوم " حرصنا منذ بداية شهر رمضان 2020 بتزويدكم بالأدعية الرمضانية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020

" اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين و اشرح فيه صدري، بأمانك يا أمان الخائفين"

"اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأوزعني لأداء شكرك بكرمك، واحفظني بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين".

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020

"اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب ، اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولًا وعيبي فيه مستورًا ووفقني فيه إلى التقي وصحبة الأبرار ، اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان واغلق عني أبواب النيران ووفقني فيه لقراءة القرآن، اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر و بلغني إياها و سير فيه أموري من العسر إلى اليسر و اقبل معاذيري يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم ، الذي إذا دعيت به أجبت ، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها و ما لم نعلم ، أن تستجيب لنا دعواتنا ، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا ، وتصلح أهلنا وذرياتنا ، وترحمنا برحمتك الواسعة ، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020

اللهم كما صنت وجهي عن السجود إلا لك ، فصنه عن الحاجة إلا إليك ، و اجعل يدي العليا بالإعطاء ، ولا تجعلها السفلى بالاستعطاء ، إنك ترزق من تشاء.

اللهم عافني في روحي و في جسدي ، و في قلبي و في بدني ، و في صحتي و في قوتي ، و عافني في دنياي و آخرتي.

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020

اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك، ونقماتك و وفقني فيه لقرآنك و آياتك ، برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين و قيامي فيه قيام القائمين، و نبهني فيه عن نومة الغافلين و هب لي جرمي فيه يا إله العالمين و اعف عني يا عافيًا عن المجرمين .

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، و زحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك و اياديك يا منتهى رغبة الراغبين.

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَ التَّنْبِيهَ، وَ أَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ، وَ اجْعَلْ لِي نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِين يا أرحم الراحمين.

اللهم اعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين.

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا).

اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام واطعام الطعام وافشاء وصحبة الكرام بطولك يا ملجا الاملين.

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020

"اللّـهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قيامَ الْقائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، وَهَبْ لى جُرْمي فيهِ يا اِلـهَ الْعالَمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنْ الُمجْرِمينَ.

"اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ".

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020

"اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ".

"اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ".

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020

"اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ".

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020 ،