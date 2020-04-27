ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل حالات مرضية جديدة.

وأوضحت الصحة التركية، أنّها سجلت95 وفاة بفيروس كورونا، ليرفع إجمالي الوفيات إلى 2900، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 112.261.

وفرضت تركيا في مارس الماضي، حالة الطوارئ القصوى في كافة الولايات، وشملت إغلاق المرافق العامة والسياحة وإلغاء الرحلات الجوية وحظر التجوال، للحد من تفشي الفيروس.

وفي المقابل، أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، أن وفيات فيروس كورونا في أوروبا تخطت الـ 125 ألفًا.

حتى ظهر اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمة، وصول اعداد الوفيات حول العالم إلى 209 ألف، وإصابة أكثر من 3 ملايين، معظمهم من الولايات المتحدة ألمانيا واسبانيا.