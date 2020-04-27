الجامعة العربية ترفض الاعلان عن حكم ذاتي جنوب اليمن من قبل الانتقالي

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، حكما ذاتيا على جنوبي اليمن.

جاء ذلك رداً على اعلان الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة وتدشين ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

وقالت الجامعة في بيان لها : "إن وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقفها من الأزمة في البلاد". ودعت جميع الأطراف إلى "العمل سريعاً على تسوية الأزمة الرئيسية مع الحوثيين بدلاً من فتح جبهات جديدة".

كما أكدت الجامعة العربية، على ضرورة الالتزام باتفاق الرياض الذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا يتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.