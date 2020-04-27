إيران تعلن عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل حالات جديدة خلال 24 الماضية.

وأوضحت الصحة الإيرانية، أنّها سلجت 96 وفاة، ليرفع حصيلة الوفيات إلى 5806 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 91 ألفًا و472 إصابة، حتى الآن.

مارس الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية فرض حالة الطوارئ القصوى في البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم، ليصل إلى أكثر من 209 ألف، ما يزيد عن 3 ملايين إصابة.