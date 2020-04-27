أردوغان: قريبا سنعلن عن جدول العودة للحياة الطبيعية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انخفاض وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد ، ولذلك سيتم الاعلان قريبا عن جدول لعودة الحياة الطبيعية الى سابق عهدها في تركيا.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، أنه سيتم فرض حظر التجول لمدة 3 أيام في 31 مدينة تركية كبرى، اعتبارا من الجمعة 1 مايو، مضيفا أن حظر التجول خلال أيام العطلة الأسبوعية سيطبق حتى نهاية مايو المقبل.

وأشار إلى أن تركيا سترسل مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية تشمل بدلات واقية وكمامات وغيرها من المستلزمات الطبية، لافتاً إلى أن بلاده قدمت المساعدة إلى 55 دولة في العالم في محاربة فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أن سجلت تركيا أمس الأحد أدنى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ 20 يوما.

وبلغ إجمالي المصابين في البلاد، أكثر من 110 آلاف شخص، مع تسجيل أكثر من 2800 حالة وفاة، منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.