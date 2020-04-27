مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في نابلس

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، بأن المستوطنين المتطرفين قطعوا عشرات أشجار الزيتون جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين في البيرة ورام الله.

وأوضحت، أن مستوطنين من مستوطنة "رحاليم" قطعوا حوالي 40 شجرة زيتون معمرة بعد اقتحام أرض تعود ملكيتها للمواطن عبد الرحمن محمد يوسف في بلدة الساوية جنوب نابلس.

وفي السياق، ذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا عند حاجز طيار بالقرب من مستوطنة "بيت ايل" المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة، وآخر في رام الله وهو المحامي عمرو السلعوس، وتم اقتادهما إلى جهة غير معلومة.