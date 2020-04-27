الاحتلال يهدد خطيب الأقصى عكرمة صبري من فتح المسجد أمام المصلين

هددت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بشأن تصريحاته بفتح الأقصى أمام المسلمين، وذلك بعد اقتحام منزله في القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن عائلة الشيخ صبري، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلهم، وهددوا الخطيب صبري بتحمله المسؤولية إذا كانت هناك صلاة في الأقصى.

وفي السياق، حذر الشيخ صبري، قوات الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى، منّبها من محاولة الاحتلال فتح باب المغاربة للمستوطنين، فإن أبواب المسجد الأقصى كافة ستفتح أمام المصلين.

وأوضح صبري، أن أبواب المسجد مغلقة ولا داعي للقلق، مشيرَا إلى أن العملية الوظيفية بداخله مستمرة من رفع للآذان وإقامة صلاة الجماعة بحضور الخطباء والحراس.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي استغلال أزمة انتشار وباء كورونا، لتنفيذ مخططاته التهويدية في مدينة القدس المحتلة، من بوابة المستوطنين والاقتحامات المستمرة.