اشتية: لا إصابات جديدة بكورونا وهناك حالة شُفيت عاد إليها الفيروس

أعلن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا الأمس واليوم.

وقال اشتية خلال الايجاز اليومي الحكومي، إنه لا توجد أي حالة في غرف الانعاش، مبينة أن هناك حالات شفيت وعاد الفيروس إليها مرة ثانية مضيفًا: "انتقلنا من مرحلة الحجر ومنع التنقل إلى حجر المصابين ومحيطهم ومنع تنقلهم".

وحول إعادة فتح المساجد، قال اشتية: "من المحزن لنا جميعا إغلاق المساجد في شهر رمضان والكنائس في عيد الفصح".

في سياق متصل، أوضح اشتية أن الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة تراجعت نتيجة فيروس كورونا وما ترتب عليه من تراجع في إيرادات الخزينة

وذكر أن العجز في موازنة السلطة الفلسطينية وصل 1.4 مليار دولار.

وأضاف اشتية: "سنصرف ما يتحقق من الإيرادات وبعض الاقتراض ويرافق ذلك تخفيف في النفقات والمصاريف قدر المستطاع.

وأكد أنه تم إضافة 11 ألف أسرة محتاجة جديدة الشهر الحالي للشؤون الإجتماعية، و9 ألاف أسرة جديدة خلال الشهر القادم لتمكين الفئات الصغيرة من الصمود، ليصبح العدد الإجمالي 125 ألف أسرة السواد الأعظم منها في قطاع غزة.

على الصعيد ذاته، قال اشتية إنه تم توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع المتضررة والصغيرة، مبينًا أنها ستكون على شكل قروض ميسرة بقيادة سلطة النقد، مضيفًا أن الحكومة ستقدم مساعدة مالية لـ(40 ألف) عامل متعطل عن العمل في الضفة وغزة

وعن العالقين في الخارج، أوضح أنه يجري الترتيب لدخول 1600 مواطن عالق في الأردن بالتنسيق مع السلطات الأردنية والطرف الآخر.

وأشار إلى أن السوق المالي سيفتح يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة سيعمل بنسبة 50%.

ولفت أن 13.6 مليون دولار هو مجموع ما تم جمعه في صندوق وقفة عز.