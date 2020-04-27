الاشغال تسمح بعودة العمل بقطاع الانشاءات في هذه المحافظات!!

سمحت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين بعودة العمل في قطاع الإنشاءات في دولة فلسطين.

وأوضح وزير الاشغال محمد زيارة، في بيان صحفي، أن السماح بهذا الأمر يأتي مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والأمنية الخاصة بمقاومة فيروس كورونا، استناداً لقرارات الحكومة الفلسطينية

وذكر زيارة في بيانه، أن العمل سيكون في المحافظات بأن يكون العمل منتظم في المحافظات غير الموبوءة وهي (غزة، أريحا، سلفيت، طوباس، نابلس، طولكرم، قلقيلية، جنين.

وسمح للمحافظات المصابة بنسب أعلى بالعمل بانتظام خارج المدن، وهي (بيت لحم، الخليل، القدس، رام الله).