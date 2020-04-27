الكيلة: لا إصابات جديدة بكورونا لكن الخطر لا زال قائمًا

افادت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، اليوم الاثنين، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الخطر لا يزال قائما داعية المواطنين الى التزام كافة اجراءات السلامة والوقاية.

واعلنت الكيلة في تصريحات اذاعية، أن مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم سيناقش امكانية فتح المطاعم ودور العبادة من كنائس ومساجد من عدمها.

على الصعيد ذاته، بينت الكيلة ان وباء كورونا انتقل لفلسطين من القادمين من الخارج والعمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر، مؤكدة على أن استمرار اغلاق كافة المعابر و متابعة اوضاع العمال ومخالطيهم ساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالبت وزيرة الصحة، منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر للوقوف على مسؤولياتهما تجاه حماية الحركة الاسيرة من تفشي فيروس كورونا داخل أروقة السجون، لافتة أن الصليب الاحمر بصفته صاحب ولاية لحماية اوضاع الاسرى مطالب بالتحرك السريع لإنقاذ الاسرى.

كما اكدت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة ان رئيس الوزراء ووزارتي الصحة والخارجية على تواصل مكثف مع منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر لمتابعة اوضاع الحركة الاسيرة لحمايتهم من هذا الوباء بمطالبة ادارة السجون بتوفير المعقمات وكافة اجراءات السلامة والحماية .