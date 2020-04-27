ما هو تطبيق توكلنا السعودي؟ تحميل تطبيق توكلنا

يبحث الكثيرون عن ماهية تطبيق توكلنا 2020 الذي أحدث ضجة اعلامية كبيرة بعد اتهام سعوديون قطر بسرقة التطبيق، وسط تراشقات بدأت بالاتهامات عقب إعلان قطر قبل أيام عن إطلاق تطبيق ذكي يحمل اسم "احتراز".

وقال مدونون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن تطبيق احتراز هو نسخة مشابهة طبق الأصل من تطبيق توكلنا الذي تمت سرقته من السعودية في بداية شهر نيسان/أبريل الحالي.

ما هو تطبيق توكلنا 2020؟

تطبيق توكلنا (Covid-19 KSA)، عبارة عن التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة في السعودية، وهو برنامج خاص تم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني بالسعودية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وظيفة تطبيق توكلنا السعودي

ويحتوي تطبيق توكلنا على معلومات مباشرة عن عدد حالات اصابة كورونا في السعودية، إلى جانب المساعدة في الاكتشاف المبكر عن الحالات المشتبه باصابتها حال ظهور أعراض كورونا على المستخدم.

اذونات تطبيق توكلنا

ويتضمن تطبيق توكلنا، على خاصية السماح للمواطنين والمقيمين من طلب أذونات الخروج الاضطراري في أوقات منع التجول المفروض على بعض المدن والأحياء بسبب تفشي فايروس كورونا، ومتابعة حالات طلب الخروج أثناء وقت منع التجول.

انذار المستخدمين في تطبيق توكلنا

ويحتوي تطبيق توكلنا على تقنية الإنذار للمستخدمين في حال اقترابهم من مناطق موبوءة أو معزولة بسبب تفشي فيروس كورونا بها.

كما يتضمن برنامج توكلنا، على خاصية الإبلاغ عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، والمساعدة للأفراد بالحصول على المساعدة الطبية الضرورية لهم او لغيرهم.

إلى جانب ذلك، يوفر تطبيق توكلنا السعودي معلومات كاملة عن فيروس كورونا من إحصائيات لعدد الإصابات وحالات الشفاء والوفاة، إضافة إلى نصائح وقائية من الوباء، كما يوفر معلومات عن حظر التجول الجاري في البلاد وموعد بدايته ونهايته إضافة إلى معلومات شاملة عن فيروس كورونا المستجد.

رابط تحميل تطبيق توكلنا اضغط هنا

يشار إلى أن مدونون سعوديون ووسائل إعلام محلية في المملكة، اتهموا دولة قطر بالسطو على تطبيق "توكلنا" السعودي الخاص بالهواتف الذكية، والذي صممته السعودية في الآونة الأخيرة عقب انتشار فيروس كورونا في المملكة.