ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

هل تُعيد مصر فتح المساجد مع مراعاة التباعد الاجتماعى؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:17 - 27 ابريل 2020
مساجد مصر مساجد مصر
جوال
مشاركة

أكدت  د. ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب المصري، إن القيادة السياسية في هذا الوقت لا تستطيع ان تقوم بإعادة فتح المساجد حتى باستخدام اسلوب التباعد الاجتماعي، لافتة الى أن قيام كوريا بفتح الكنائس لا يجعلنا نخطو نفس خطاها فكوريا سيطرت كاملًا على المرض واصبحت الأعداد المصابين لديها محدودة.

و قالت د. نصر: " حتى الأن مصر لم تصل لمرحله تناقص في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك يجعلنا غير قادرين على فتح المساجد في ظل هذا الوباء ومع عدم وجود علاج فعال له أيضا".

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن الوقت الذى نشعر بالسيطرة على فيروس كورونا هو وقت انخفاض اعداد المصابين يوميًا، لافتة الى أن الصلاة في المساجد لها بديل بالمنزل.

 يشار الى أن كوريا الجنوبية أعادت فتح كبرى الكنائس هناك بعد أسابيع من الغلق بسبب وضع الدولة كلها في الحجر الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وحماية المواطنين ومنع التجمعات، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز". 

الأكثر مشاهدة

متعلقات