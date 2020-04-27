هل تُعيد مصر فتح المساجد مع مراعاة التباعد الاجتماعى؟

أكدت د. ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب المصري، إن القيادة السياسية في هذا الوقت لا تستطيع ان تقوم بإعادة فتح المساجد حتى باستخدام اسلوب التباعد الاجتماعي، لافتة الى أن قيام كوريا بفتح الكنائس لا يجعلنا نخطو نفس خطاها فكوريا سيطرت كاملًا على المرض واصبحت الأعداد المصابين لديها محدودة.

و قالت د. نصر: " حتى الأن مصر لم تصل لمرحله تناقص في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك يجعلنا غير قادرين على فتح المساجد في ظل هذا الوباء ومع عدم وجود علاج فعال له أيضا".

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن الوقت الذى نشعر بالسيطرة على فيروس كورونا هو وقت انخفاض اعداد المصابين يوميًا، لافتة الى أن الصلاة في المساجد لها بديل بالمنزل.

يشار الى أن كوريا الجنوبية أعادت فتح كبرى الكنائس هناك بعد أسابيع من الغلق بسبب وضع الدولة كلها في الحجر الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وحماية المواطنين ومنع التجمعات، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".