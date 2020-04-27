رابط الإستعلام عن أسماء المستفدين من منحة العمالة الغير منتظمة المرحلة الثانية

تواصل اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل لعام 2020، مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي في جميع محافظات مصر لليوم الثاني علي التوالي، بصرف المرحلة الثانية من منحة العمالة الغير المنتظمة الـ 500 جنيه، للمقبولين والمستفيدين من المنحة بعد إرسال رسائل sms لهم عبر الهواتف المحمول بعد فحص أوراقهم عقب التسجيل عبر موقع وزارة القوى العاملة.

منحة العمالة الغير منتظمة 2020 المرحلة الثانية والتى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبلغ 500جنيه تصرف على مدار ثلاثة أشهر ،حيت يتوجه الآلاف من المواطنين داخل جميع المحافظات المصرية للبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كيفية الاستعلام والتسجيل فى منحة العمالة الغير منتظمة،ومن خلال التقرير التالى سنقدم لكم عبر موقعكم الموقر جميع التفاصيل والمعلومات التى من شأنها الحصول على جميع المعلومات عن كيفية التسجيل فى منحة العمالة الغير منتظمة من خلال موقع وزارة القوى العاملة.

للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.