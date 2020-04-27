موعد عرض برنامج "قلبي اطمأن" 2020 و تردد قناة أبو ظبي الناقلة له

يعد برنامج قلبي اطمأن والذي يلعب به دور البطولة فيه الشاب “غيث” الذي ييضرب مثالًا للشاب الصالح النافع لغيره من المحتاجين والمساكين، وقد تم عرض البرنامج للمرة الأولى في 13 مايو 2018، ويشهد رمضان هذا العام،
انطلاق الموسم الثالث للبرنامج، تابعونا في هذا المقال للتعرف موعد عرض برنامج قلبي اطمأن 2020 والقنوات الناقلة.
موعد عرض برنامج قلبي اطمأن 2020
- يعرض البرنامج على قناة أبو ظبي في تمام الساعة الـ 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.
- كما يعرض في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت مكة.
- بينما يعرض في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.
- ويعرض في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت العراق.
- بينما يعرض في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت ليبيا.
- ويعرض في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت لبنان.
- كما يعرض في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تونس.
- ويعرض أيضًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الجزائر.
- يمكنكم أيضًا مشاهدة البرنامج من خلال اليوتيوب أو صفحة البرنامج الرسمية على الفيسبوك.
تردد قناة أبو ظبي الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث
- تردد القناة : 12226 .
- معامل الترميز : 27500 .
- معدل الاستقطاب : أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .