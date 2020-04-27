موعد عرض برنامج "قلبي اطمأن" 2020 و تردد قناة أبو ظبي الناقلة له

يعد برنامج قلبي اطمأن والذي يلعب به دور البطولة فيه الشاب “غيث” الذي ييضرب مثالًا للشاب الصالح النافع لغيره من المحتاجين والمساكين، وقد تم عرض البرنامج للمرة الأولى في 13 مايو 2018، ويشهد رمضان هذا العام،

انطلاق الموسم الثالث للبرنامج، تابعونا في هذا المقال للتعرف موعد عرض برنامج قلبي اطمأن 2020 والقنوات الناقلة.

موعد عرض برنامج قلبي اطمأن 2020